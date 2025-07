Presentan en EE.UU. una copia del dron kamikaze iraní Shahed (FOTOS)

Estados Unidos logró construir un dron kamikaze muy parecido al iraní Shahed-136, arma que protagonizó los ataques de la República Islámica contra Israel en los intercambios bélicos de este año.

El vehículo aéreo no tripulado estuvo entre los sistemas autónomos inspeccionados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el patio del Pentágono este miércoles.

Se trata del Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Coste (LUCAS, por sus siglas en inglés), diseñado por el contratista de defensa SpektreWorks para apoyar operaciones en todo el Indo-Pacífico, según informa Defense Blog.

The US defense company SpektreWorks unveiled it’s new Shahed-136 in the presence of US Defense Secretary Pete Hegseth

The new UAV is dubbed LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System). Note the assortment of guidance packages, from IR/EO to GNSS/INS. Just like on Shahed-136 pic.twitter.com/CqADgA2F8h

— Iran Defense commentary (unofficial) (@IranDefense) July 17, 2025