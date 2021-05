Fotografía muestra cómo las defensas aéreas de Israel interceptan cohetes lanzados desde Gaza en cielo nocturno

Una espectacular y terrorífica imagen tomada por un fotoperiodista para AFP ha registrado las intercepciones de los sistemas de defensa aérea israelíes Cúpula de Hierro de ataques con cohetes procedentes desde la Franja de Gaza la madrugada de este viernes.

La Cúpula de Hierro rastrea la trayectoria de los cohetes entrantes y dispara con interceptores para destruirlos antes de que impacten sobre el terreno.

Israel informó el jueves que el movimiento palestino Hamas lanzó 1.600 cohetes desde el inicio de la escalada, el 90 % de los cuales fueron interceptados por la Cúpula de Hierro. Tel Aviv respondió con ataques aéreos a Gaza.

Israel’s Iron Dome defence system and rockets launched from Beit Lahia in the Gaza Strip rise into the night sky on May 14

📸 Anas Baba pic.twitter.com/vQmNuIhhJe

— AFP News Agency (@AFP) May 14, 2021