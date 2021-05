Pronostican con 80 % de probabilidad que se forme en las próximas horas la primera tormenta tropical del año en el Atlántico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), existe un 80 % de probabilidad de que un sistema de baja presión no tropical, situado ahora a poco más de 1.000 kilómetros al este de las Bermudas, se transforme en las próximas 48 horas en la primera tormenta tropical que se desate en el Atlántico este año, informó la institución a través de un comunicado.

Los expertos del NHC estiman que el sistema de baja presión se desplazará hacia el oeste-suroeste, sobre aguas más cálidas, por lo que podría convertirse en un ciclón subtropical cerca de las Bermudas, y que continuaría su recorrido hacia el noroeste durante la noche del sábado o el domingo.

We are now monitoring two disturbances for potential development over the next 2 days. 1: A low ENE of Bermuda and 2: An area of showers and thunderstorms over the NW Gulf of Mexico. More details: https://t.co/NERCKMhgQU pic.twitter.com/iazearUYYH

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 20, 2021