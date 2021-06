Más del 90 % del oeste de EE.UU. está amenazado por una sequía histórica

Más del 90 % del oeste estadounidense atraviesa una sequía histórica y potencialmente mortal, aunque el verano de 2021 apenas ha comenzado. La mayor parte de Arizona, California, Nevada, Oregón y Utah está lidiando con condiciones climáticas desastrosas y sus efectos.

Un mapa de las condiciones atmosféricas severas publicado el jueves por el Monitor de Sequía de EE.UU. muestra la vasta región norteamericana en una situación crítica.

#ICYMI, the Drought Monitor was released. You probably already know this, but the drought out West is not getting better. See for yourself: https://t.co/GW5Rzp0A3w pic.twitter.com/myGIahHUIO

— NOAA NCEI Climate (@NOAANCEIclimate) June 26, 2021