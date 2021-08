Cúpula del PLC sigue destruyendo al partido: Destituyen concejal propietario Douglas Ulloa, del municipio de San Jorge en Rivas

La cúpula del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sigue destruyéndose a sí misma al atacar a sus propios correligionarios, esta vez destituyeron al concejal propietario Douglas Martín Ulloa Pereira, del municipio de San Jorge en Rivas. Al parecer el motivo fue el de no alinearse a la nueva política del partido, señalado de ser a fin al dictatorial FSLN.

“En Nicaragua no hay condiciones para seguir participando en política, tenemos muchos inconvenientes, sobre todo la inseguridad con la que estamos en estos momento. El licenciado (diputado y representante legal del PLC) Lesther Flores me dijo que si no trabajaba me iban a destituir, y prefiero salir con la frente en alto, prefiero decir sí a Nicaragua, si a mi pueblo de San Jorge y a toda la gente que confió en mí y me dió el voto para ser concejal”, sostuvo Ulloa.

Agregó que a nivel nacional si hay bastante inconformidad con el actuar de la cúpula de María Haydée Ozuna, incluyendo en el propio municipio de Rivas donde las 10 directivas fueron descabezadas.

Leer también: Departamento de Estado EEUU quita visa al diputado PLC Maximino Rodríguez y esto fue lo que dijo

“Te estoy hablando de gente con más de 15 años de experiencia partidaria y electoral. Aquí podemos ver en el departamento de Rivas los miembros que integran el Consejo Electoral Municipal (CED) han pasado a manos del Frente Sandinista, aquí en San Jorge el Presidente del CEM que le corresponde al PLC, resulta que es del FSLN”, denunció Flores.

Ulloa con una amplia y reconocida trayectoria liberal en este departamento de más de 15 años, es parte de los concejales que han sido desfenestrados a nivel nacional por el “ozunismo” después de tener rechazos con ciertas directrices de este partido, que ha sido señalado de ser colaboracionista con el Frente Sandinista.