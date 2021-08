Departamento de Estado EEUU quita visa al diputado PLC Maximino Rodríguez y esto fue lo que dijo

Dice que lo citaron en la Embajada y ni siquiera le permitieron hablar

Tras conocerse que la Embajada de los Estados Unidos notificara al diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Maximino Rodríguez, la remoción de la visa para poder ingresar a ese país norteamericano, este dijo que “no me muero” pero calificó de ser injusta esta decisión.

Rodríguez afirmó «hace 2 meses me mandó un correo el Departamento de Estado y me dijeron que fuera a la Embajada, donde ni me dejaron hablar, pero no me muero», en referencia a no tener la visa.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, recientemente informó que decidió retirar el visado a 19 nicaragüenses, entre estos colaboradores del régimen, que son parte del partido PLC, por estar realizando acciones a favor de la dictadura sandinista.