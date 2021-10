«No tiene derecho a ingresar en la ONU»: China arremete contra EE.UU. después de que Blinken lamentara la ausencia de Taiwán en el organismo

Ma Xiaoguang, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán en Pekín, reiteró este miércoles en declaraciones a prensa que Taiwán, como parte de China, está ciertamente cubierta por la representación del gigante asiático en las Naciones Unidas, informa People’s Daily.

El alto funcionario agregó que la ONU es una organización internacional intergubernamental compuesta por Estados soberanos y Taiwán no es un país. «Taiwán es una parte de China. La República Popular China es el único Gobierno legal que representa a toda China. Taiwán no tiene derecho a ingresar en las Naciones Unidas», cita Bloomberg a Xiaoguang.

Los comentarios del representante chino se producen tras las declaraciones de este martes del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, de que Taiwán debería tener más participación en la ONU. «Taiwán es un socio fundamental de Estados Unidos y un éxito democrático», también escribió en su cuenta de Twitter Blinken.

Taiwan is a critical partner to the United States and a democratic success story. Taiwan should have meaningful participation in the @UN system, especially as we face an unprecedented number of global challenges.

