La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios lanzó este jueves su plan de asistencia global para 2022. El él se estima que 274 millones personas alrededor del mundo necesitarán ayuda y protección de emergencia.

In 2022, 274 million people will need humanitarian assistance around the world.

The Global Humanitarian Overview highlights the urgent need to #InvestInHumanity.#GHO2022

— UN Humanitarian 🧡 (@UNOCHA) December 2, 2021