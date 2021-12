China empezó relativamente tarde con la tecnología de los satélites ágiles. En solo 42 segundos, un satélite chino captó imágenes de una amplia zona alrededor de la ciudad de San Francisco (California, EE.UU.) que serían lo suficientemente nítidas como para identificar un vehículo militar en la calle y saber qué tipo de arma podría llevar, según informó este martes South China Morning Post.

El Beijing-3, un pequeño satélite comercial de una tonelada lanzado el pasado mes de junio por el gigante asiático, realizó un escaneo en profundidad de la zona central de la bahía de San Francisco, de unos 3.800 kilómetros cuadrados. Los científicos, que participaron en el proyecto, detallaron que las imágenes, tomadas desde una altitud de 500 kilómetros, tienen una resolución de 50 centímetros por píxel.

Además, señalaron que la prueba de rendimiento realizada sobre América del Norte y otras zonas demostró que el satélite podía tomar imágenes mientras su cuerpo giraba hasta 10 grados por segundo, una velocidad nunca vista antes en un satélite. La mayoría de los satélites de observación de la Tierra deben ser estables cuando toman imágenes, ya que los mecanismos de control de actitud pueden producir vibraciones que difuminan las imágenes.

🇨🇳#China‘s Beijing-3 satellite rotates 10°/sec, taking images at 50 cm/pixel while wildly rolling & yawing, allowing better overall performance than US competitors though not as sharp {30 cm/pixel}

Response time is 2-3 times faster than WorldView-4, US’ most advanced observation pic.twitter.com/iHOC0MU8Vr

— Devi Rhamesz (@ChrliesWarchest) December 27, 2021