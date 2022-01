Los peces pueden aprender y adaptarse a velocidades similares a las de los mamíferos más inteligentes. Un grupo de científicos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Beerseba, Israel) está entrenando a peces de colores para conducir vehículos motorizados. Los experimentos del estudio se aprecian en dos videos difundidos este lunes por uno de los investigadores, Ronen Segev, y el artículo al respecto fue publicado el 9 de diciembre en Behavioural Brain Research.

Los animales fueron colocados dentro de una pecera conectada a un aparato con ruedas que disponía de una cámara y de un sistema informático. Cada vez que el pez se movía, este lo detectaba y desplazaba el dispositivo hacia esa misma dirección.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement ( https://t.co/ZR59Hu9sib ). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34

Partiendo desde distintos puntos de una habitación, su objetivo era tocar un área de la pared marcada con una línea roja, para lo cual tenían que sortear diferentes tipos de obstáculos. Si lo lograban, se les recompensaba con comida.

De este modo, descubrieron que esos animales acuáticos alcanzaban la meta cada vez más rápido, pasando de tardar 30 minutos hasta solo 60 segundos, lo que demostraría que, incluso los peces pequeños, pueden aprender y adaptarse a velocidades similares a las de los mamíferos más inteligentes.

The fish were tasked to “drive” the vehicle towards a visual target in the terrestrial environment, which was observable through the walls of the tank. Indeed, the goldfish were able to explore the terrestrial environment, all while avoiding dead-ends and correcting inaccuracies. pic.twitter.com/RxPuzFbxkE

— Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022