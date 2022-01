Hamás informa sobre los delfines usados por Israel con fines militares. Las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron un delfín para perseguir a los comandos navales de Hamás frente a la costa de la Franja de Gaza, según declaró recientemente en un video un portavoz de las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino.

De acuerdo con el miembro de Hamás, el incidente tuvo lugar el pasado 17 de mayo, cuando cuatro efectivos de las brigadas fueron «martirizados en una incursión israelí», informa el periódico palestino Al-Quds.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas’ Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT

— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 10, 2022