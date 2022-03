Cultura, Cine y Películas ambientadas en el mundo de los Juegos de Azar

El cine, la gran pantalla, la “Silver Screen” para los americanos, el séptimo arte. Muchos nombres para una misma expresión cultural y artística, las películas y cortometrajes, se han convertido a lo largo de su breve existencia en un sinónimo del entretenimiento mundial. Medio que permite el contar historias reales o ficticias, la gran pantalla se ha convertido en la pasión de muchos, siendo uno de los medios de trabajo de mayor ingreso y exigencias a nivel mundial. El mundo del cine nos ha contado infinidad de historias, enfocadas todas en distintos motivos y géneros. Nos hemos enamorado de las más románticas historias de amor, llorado con dramas y tragedias que tocan el corazón, hemos sentido la adrenalina, correr por nuestras venas con películas llenas de acción y más de una noche de sueño ha sido interrumpida por los efectos de una buena película de horror.

El séptimo arte se crece ante la creatividad de sus directores, realidad, ficción o una combinación de ambas se hace presente en cada nuevo filme. El mundo de las apuestas y casino en vivo no se ha quedado fuera de toda esta historia, y son muchas las historias cinematográficas que han tomado como inspiración a la Dama Suerte y sus preferencias. El día de hoy, queridos lectores, veamos de cerca algunas de las historias contadas por el séptimo arte, que se han convertido en sinónimo de casinos y azar.

Casino Royale

La primera entrada en nuestra corta lista de películas, el inicio de la saga de Daniel Craig como el misterioso y letal Agente 007 James Bond, es una mención obligada. Tercera adaptación de la novela de 1953 del autor Ian Fleming, esta película género muchísimo interés al momento de su salida, puesto que significaba el cambio del que para ese entonces representaba al legendario espía, Pierce Brosnan. Daniel fue el encargado de traer a la vida a los inicios del Agente 007 del MI6, quien en esta ocasión se ve envuelto en un juego de Póker de alto riesgo contra un terrorista en bancarrota en el Casino Royale en Montenegro. La pasión, traiciones y acción no se hacen esperar, siendo esta la primera prueba de Bond luego de haber obtenido su licencia para matar. Digna ilustración de la vida de riesgos y emociones del apostador profesional, Casino Royale es una película que dejará a más de uno con ganas de más.

21 Blackjack

Basada en una historia de la vida real, la siguiente entrada en nuestra lista nos demuestra que la realidad puede en ocasiones superar a la ficción. Basada en el best seller de 2003 “Bringing Down the House” de Ben Mezrich, el cual cuenta las experiencias de un equipo de estudiantes y un profesor del Instituto Técnico de Massachusetts (MIT), el cual se dio a la tarea de estafar casinos y sus leyes mediante un cuidadoso sistema de estrategias basados principalmente en la técnica de “Contar Cartas”. La historia tiene como protagonista a Ben, un prometedor estudiante de matemáticas en el MIT, quien desea estudiar en la Universidad de Harvard, pero no posee los medios financieros para costear sus estudios. El profesor Micky Rosa pone a Ben a prueba mediante un ejercicio de lógica y probabilidad matemática, el cual Ben supera sin problemas, y una vez comprueba las calificaciones del joven aspirante, lo invita al equipo de Blackjack del MIT. Junto a otros compañeros, Ben inicia su vida de apuestas de alto riesgo con tácticas, poco a poco siendo absorbido por la vida de lujos y emociones.

La Gran Estafa

Conocida como Ocean ‘s Eleven en inglés, el inicio de la trilogía Ocean es quizás una de las películas de casino más emblemáticas del cine moderno. El legendario George Clooney encarna al jugador y estafador profesional de casinos Danny Ocean, quien acaba de salir de prisión luego de cumplir con su condena por asalto a un casino. Danny viola su libertad condicional al viajar de inmediato a California para reencontrarse con su compañero Rusty Ryan, interpretado por Brad Pitt, para proponerle un nuevo robo, muchísimo más ambicioso que cualquier trabajo anterior. Ambos estafadores se encargan de armar un equipo de expertos en distintas áreas necesarios para hacer del complejo y alocado plan una realidad, dando pie a una de las películas de casino más famosas del cine moderno. Si eres fan de las películas de acción y/o comedia, La Gran Estafa no te decepcionará.

La Lista Continúa

El espacio queda corto para poder nombrar tantos filmes en distintos géneros, los cuales hacen de su base el mundo de los casinos y las apuestas. El Apostador, Focus e incluso porque no la primera entrega de la saga “Qué Pasó Ayer”, el cine está lleno de oportunidades para disfrutar del mundo del azar y sus misterios.