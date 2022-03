Taiwán denuncia que 13 aviones de combate chinos han operado sobre su zona de identificación de defensa aérea

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán ha denunciado que este lunes 13 aviones chinos operaron sobre su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés), en un un área situada al noreste de las islas Pescadores, según un comunicado publicado en su página web.

13 PLA aircraft (Y-8 EW, J-16*5 and J-10*7) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on March 14, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/Eko8YrqfWS pic.twitter.com/OREpvh1WjP

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) March 14, 2022