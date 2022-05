El heredero de la corona británica habla sobre desigualdad desde una silla de oro

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, sustituyó este 10 de mayo por primera vez en 59 años a la reina Isabel II en la apertura formal del Parlamento en el Palacio de Westminster (Londres), donde leyó el discurso tradicional de la ceremonia.

Carlos también habló sobre la crisis del elevado costo de vida que sufre actualmente el país y leyó el programa del primer ministro británico, Boris Johnson, que reúne medidas para hacer frente al incremento de la inflación por el alza de los precios energéticos, así como impulsar el crecimiento económico para reducir la desigualdad social.

Su discurso, sin embargo, no fue bien recibido por los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en señalar la ironía de que el heredero a la corona hablara sobre desigualdad desde una silla de oro.

«Reino Unido es hilarante. Imagina que cada año Scrooge Mcduck [conocido en español como Rico McPato o Tío Rico] te dé un discurso sobre ‘estos tiempos difíciles en los que todos estamos viviendo’ mientras está sentado en una silla hecha de monedas de oro apiladas», escribió una usuaria de Twitter.

«Un trono de oro para los ricos versus un trono roto para los permanentemente pobres», subrayó otra persona, poniendo la foto de Carlos junto a la imagen de un vagabundo cerca de un sucio inodoro.

A golden throne for the filthy rich vs. A broken throne for the permanently poor. pic.twitter.com/C52US9nRUa

— Marsh4LL (@Marsh4LL1) May 10, 2022