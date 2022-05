Una actriz india muere tras ser tiroteada por terroristas islamistas frente a su casa

La actriz de televisión india Amreena Bhat ha fallecido tras ser atacada por tres terroristas de Lashkar-e-Taiba, un movimiento radical islamista originario de Cachemira, que este miércoles abrieron fuego contra ella y su sobrino de 10 años delante de su casa en la ciudad de Chadoora, en la región administrativa de Jammu y Cachemira, recogen medios locales.

Television artist from #Kashmir identified as Amreena Bhat of Chadoora Budgam shot at and injured. Shifted to Srinagar in a critical condition pic.twitter.com/OnGjz2UoGs

— Suhail Nazeer Bhat (@SaahilSuhail) May 25, 2022