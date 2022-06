Nuevas imágenes muestran signos de actividad de pruebas nucleares en Corea del Norte

Las fotografías muestran estructuras en construcción y en reparación en las instalaciones de ensayos nucleares de Punggye-ri, que teóricamente habían sido clausuradas en 2018

Nuevas imágenes satelitales tomadas el martes muestran signos de actividad en el complejo de pruebas nucleares de Corea del Norte, Punggye-ri, cerrado y destruido parcialmente después de que Pionyang prometiera detener todas las pruebas de este tipo en el país.

En abril de 2018, el líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció el fin de las pruebas de explosivos nucleares y de los ensayos de misiles balísticos de alcance intermedio e intercontinental. Un grupo de periodistas pudo presenciar una serie de explosiones que sellaron las entradas de los túneles y destruyeron algunos edificios.

Leer más: El mundo está viviendo «la tercera guerra mundial», dice el papa Francisco

Sin embargo, el proyecto Beyond Parallel del ‘think tank’ Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) advierte que las recientes fotografías indican que Corea del Norte podría iniciar una séptima prueba nuclear en «cualquier momento» y que la decisión al respecto «ahora está únicamente en manos de Kim Jong-un».

The refurbishment work and preparations at Tunnel No. 3, which began approximately four months ago, are apparently now complete and ready for an oft-speculated seventh nuclear test. (3/3) pic.twitter.com/RACJn6bE9g — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) June 15, 2022

Los trabajos de preparación en el túnel № 3 «aparentemente se han completado y están listos para el tan especulado séptimo test nuclear», mientras que en el túnel № 4 se detecta nueva actividad de obras y la presencia de materiales de construcción. El informe señala que tal actividad «sugiere fuertemente un esfuerzo para volver a habilitarlo para posibles pruebas futuras».

Leer más: Cerca de 100 hombres armados toman el control de un mercado en la ciudad mexicana de San Cristóbal de las Casas (FOTOS y VIDEOS)

A new caisson wall under construction and construction materials are observed near the entrance to the portal at Tunnel No. 4, which was previously collapsed during disabling in 2018. (1/3) pic.twitter.com/QsSLnv7Jr4 — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) June 15, 2022

En cuanto al área de la administración principal, se puede observar tanto la construcción de nuevos edificios como la reparación de las antiguas estructuras. «En todo el patio inferior son visibles huellas de vehículos», comunicó CSIS.

Supporting an effort to further reenable the facility, construction of new buildings or updates to existing buildings is observed in the main administration and support area. (2/3) pic.twitter.com/SNcStCjlJx — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) June 15, 2022

Asimismo, el informe cita al ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Jin Park, quien señaló que hay indicios de que ya han terminado «los preparativos para una prueba nuclear, por lo que ahora solo es cuestión de una decisión política». El texto también menciona a un miembro del Ministerio de Unificación surcoreano, quien declaró que «Corea del Norte está actualmente preparada para realizar una prueba nuclear en cualquier momento si el presidente Kim Jong-un decide hacerlo».

Leer más: EE.UU. estaría promoviendo «silenciosamente» la compra y el transporte de los fertilizantes rusos