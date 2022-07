El Salvador compra 80 bitcoines por más de 1,5 millones de dólares

El Salvador gastó más de 1,5 millones de dólares en la compra de 80 bitcoines, según anunció este jueves el presidente del país, Nayib Bukele.

«Hoy El Salvador ha comprado 80 BTC a 19.000 dólares cada uno. El bitcóin es el futuro. Gracias por los precios bajos», escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

El Salvador bought today 80 #BTC at $19,000 each!#Bitcoin is the future!

Thank you for selling cheap 😉 pic.twitter.com/ZHwr0Ln1Ze

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2022