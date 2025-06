El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) reportó sobre un cambio en diversos servicios de la ruta San José-Heredia para este lunes 30 de junio.

Se trata de una disminución de capacidad en el servicio, el cual operará con un tren apolo de 180 pasajeros. Esto producto de un daño en uno de los trenes.

Los cambios son en los servicios:

San José-Heredia

6:05 a.m.

7:25 a.m.

8:15 a.m.

9:05 a.m.

Heredia-San José

6:35 a.m.

7:50 a.m.

8:40 a.m.

9:31 a.m.