El telescopio James Webb descubre la galaxia más antigua y más lejana jamás detectada (FOTO)

Un grupo de astrónomos de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) han descubierto a través del telescopio espacial más potente de la NASA, James Webb, la galaxia más lejana y más antigua jamás detectada.

Las fotos captadas por el observatorio muestran una mancha roja que en realidad es un sistema de objetos celestes complejo situado a 35.000 millones de años luz de la Tierra.

La galaxia, llamada CEERS-93316, fue fotografiada tal y como existía tan solo 235 millones de años después del Big Bang, utilizando la cámara de infrarrojo cercano del Webb, que puede retroceder en el tiempo hasta los primeros parpadeos de las primeras estrellas.

Anteriormente, la galaxia que poseía el récord era la GLASS-z13, que habría surgido 300 millones de años después del Big Bang. El hallazgo fue detectado por el mismo observatorio hace dos semanas.

Breaking: In just a week, James Webb broke its own record by accidentally discovering the oldest galaxy again! pic.twitter.com/kOTU5V8nr5

— Seekers Of The Cosmos (@SeekersCosmos) July 30, 2022