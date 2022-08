Pelosi promete apoyar a Seúl en la desnuclearización de Corea del Norte

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, ha prometido apoyar a Séul en la desnuclearización de Corea del Norte, según se desprende de un comunicado conjunto emitido tras reunirse este jueves con Kim Jin-pyo, presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, informan medios locales.

«Ambas partes expresaron su preocupación por la terrible situación de la creciente amenaza de Corea del Norte», reza el texto. «Apoyamos los esfuerzos de los dos gobiernos para lograr la desnuclearización práctica y la paz a través de la cooperación internacional y los diálogos diplomáticos basados en la disuasión fuerte y extendida contra el norte», añade.

When asked, “What gives me hope?” I always say: “I have hope in young people.”

It was a joy to meet with our next generation of leaders in Seoul today. They are our future – and our future is bright. pic.twitter.com/MzJWN3obiL

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 4, 2022