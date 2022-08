«Mirando hacia el futuro»: American Airlines anuncia un acuerdo para adquirir 20 aviones supersónicos

American Airlines ha anunciado un acuerdo con el fabricante Boom Technology para adquirir 20 aviones supersónicos Overture, según un comunicado publicado este martes en la página web de la aerolínea estadounidense.

La compañía aérea, con sede en Fort Worth (Texas), ha pagado un depósito no reembolsable por esas unidades. Asimismo, se detalla que contemplan la opción de hacerse con otros 40 aviones de ese tipo en el futuro.

Miami ➡️ London in less than 5hrs? LA ➡️ Honolulu in 3hrs? Wouldn’t that be SUPER? We’re here for it and so is @BoomAero. Learn about our partnership with #BoomSupersonic and the #Overture expected to fly 2x the speed of today’s fastest commercial jets: https://t.co/oWJYW6r6zT. pic.twitter.com/kvdoYWvaal

— americanair (@AmericanAir) August 16, 2022