Explosión en Kabul mientras los talibanes celebraban el primer aniversario de la retirada de EE.UU.

Al menos dos personas han muerto este miércoles por la explosión de un coche bomba en el norte de Kabul, en el área de Kotal-e-Khairkhana, según el portavoz de los talibanes Khalid Zadran, informa Amu TV, cuyas fuentes afirman que el ataque iba dirigido contra un convoy de los talibanes en la zona.

Por su parte, la agencia afgana Pajhwok reporta que son cinco los fallecidos a causa de la explosión.

#BREAKING

An explosion took place in Kabul

Sources say that an explosion took place in Kotal Khair Khāna area.

The explosion while takes place that the Taliban are celebrating the US withdrawal from Afghanistan. So far more details regarding the blast are not available. pic.twitter.com/hPcFYYdd7F

— Aamaj News English (@aamajnews_EN) August 31, 2022