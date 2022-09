Encuentran en China dos huevos fosilizados de dinosaurio llenos de cristal

Un grupo de paleontólogos ha descubierto dos huevos de dinosaurio fosilizados llenos de cristales de calcita en la cuenca de Qianshan, en la provincia de Anhui (China), según queda recogido en un artículo publicado en Journal of Palaeogeography.

El texto indica que los huevos pertenecen a una nueva especie, la ‘Shixingoolithus qianshanensis’, que, probablemente, se extinguió a causa del impacto del asteroide Chicxulub, hace unos 66 millones de años.

A previously unknown dinosaur species in late Cretaceous China laid nearly-spherical eggs, which have filled with crystals in the millions of years since.https://t.co/eEVou1ondO

