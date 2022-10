«Nos arrastra a la guerra nuclear»: Tulsi Gabbard deja el Partido Demócrata de EE.UU.

La excongresista estadounidense Tulsi Gabbard anunció este martes que abandona al Partido Demócrata, formación que calificó de «camarilla elitista» de adeptos a las guerras.

«Ya no puedo permanecer en el actual Partido Demócrata que se encuentra totalmente controlado por una camarilla elitista de belicistas impulsados por un renacimiento cobarde, que nos divide racializando cada tema, que avivan el racismo contra los blancos y trabajan activamente para socavar nuestras libertades consagradas en nuestra Constitución», denunció Gabbard en un video publicado en su canal de YouTube.

Quienes forman parte de esa élite «son hostiles a las personas de fe y espiritualidad, demonizan a la Policía y protegen a los criminales a expensas de los estadounidenses respetuosos con la ley. Ellos creen en fronteras abiertas, usan a las fuerzas de seguridad para perseguir a sus oponentes políticos y, sobre todo, nos están arrastrando cada vez más cerca de la guerra nuclear», criticó.

La política asegura que EE.UU. necesita «un Gobierno del pueblo» que trabaje «por el pueblo y para el pueblo». «Desafortunadamente, el Partido Demócrata de hoy no lo hace, sino que representa un Gobierno que es de y para la élite poderosa», se lamentó Gabbard, instando a otros miembros moderados de esa formación a abandonar sus filas.

I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are… pic.twitter.com/oAuTnxZldf

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) October 11, 2022