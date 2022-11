La líder de Taiwán, Tsai Ing-wen advirtió en una entrevista con la revista estadounidense The Atlantic publicada este lunes sobre la amenaza de una potencial invasión china de la isla, que Pekín considera como parte inalienable de su territorio.

«Es real que esto nos pueda pasar. Por eso necesitamos prepararnos. Hay una verdadera amenaza ahí fuera. No es una exageración», declaró la líder taiwanesa. En esta línea, enfatizó que si el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) quiere hacer «algo drástico», entonces el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, «tiene que sopesar los costes, tiene que pensarlo dos veces».

Tsai destacó que su objetivo es asegurar que la isla se haga «más resistente en términos económicos y militares». «Cuando seamos fuertes, resistentes, fiables, la gente verá nuestros valores. Eso nos hace merecedores de apoyo», afirmó.

Esta misma jornada, Xi Jinping apareció vestido con uniforme militar durante una inspección que realizó en el centro del comando de operaciones conjuntas de la Comisión Militar Central china. Durante su visita, el mandatario instó a las Fuerzas Armadas a salvaguardar la soberanía nacional y a completar con éxito las tareas encargadas por el Partido Comunista y el pueblo de China, recoge la agencia Xinhua.

Asimismo, alertó que la seguridad nacional china se enfrenta a una «creciente inestabilidad e incertidumbre» ante los «cambios profundos, no vistos en un siglo», que está viviendo el mundo.

