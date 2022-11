Xi Jinping ordena al Ejército chino aumentar su capacidad de combate

El Ejército Popular de Liberación de China debe concentrarse en la preparación para el combate y mejorar su capacidad para luchar y ganar, afirmó este martes el presidente del país asiático, Xi Jinping, durante una inspección del centro de mando de operaciones conjuntas de la Comisión Militar Central china, recoge Xinhua.

Leer más: VIDEO China presenta un avión no tripulado capaz de transportar más de 2 toneladas de misiles

Paralelamente, el mandatario, quien vistió ropas de camuflaje militar durante la visita, dio instrucciones a las Fuerzas Armadas para que apliquen los principios rectores del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, llevado a cabo en octubre, y tomen medidas para seguir modernizando la defensa nacional y el Ejército.

#ChinesePresident Xi Jinping visited the operations center of the Supreme Military Council & urged to prepare the army for combat operations. He was dressed in a military uniform. #XiJingping #Taiwan pic.twitter.com/WH2q9G3eMU

— Gaurav Kumar Singh (@GKSinghJourno) November 8, 2022