Dos aviones colisionaron en el aire durante el espectáculo aéreo Wings Over Dallas celebrado este sábado en el aeropuerto ejecutivo de Dallas, en el estado de Texas (EE.UU.).

Las autoridades locales precisan que el siniestro tuvo lugar a la 1:25 de la tarde (hora local).

Los aparatos implicados son un bombardero pesado cuatrimotor B-17 y un caza Bell P-63 Kingcobra de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. Ambos modelos fueron operados durante la Segunda Guerra Mundial, detalla AP News.

En videos compartidos en redes sociales, se ve cómo el bombardero chocó contra el caza mientras realizaba un giro. La parte delantera del B-17 se rompió y sus alas estallaron en llamas al impactar contra el suelo, tras lo cual una gran nube de humo negro se pudo ver desde el lugar, en donde se encontraban decenas de personas contemplando el espectáculo.

Los servicios de emergencia no ofrecen de momento información sobre el estado de los pilotos. Tampoco hay por ahora informes sobre posibles víctimas por la caída de escombros.

Mid-air collision involving a B-17 bomber and a smaller plane at Dallas airshow. No word on injuries – WFAA pic.twitter.com/5WYVi4mVYe

— BNO News Live (@BNODesk) November 12, 2022