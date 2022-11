VIDEO: Cientos de ovejas caminan en círculo durante 12 días seguidos y nadie sabe por qué

Cientos de ovejas han estado caminando continuamente en círculo durante 12 días en la región de Mongolia Interior, en el norte de China, según informó el 16 de noviembre People’s Daily.

El extraño comportamiento, captado por una cámara CCTV, muestra al rebaño caminando en el sentido de las agujas del reloj en un círculo casi perfecto.

People’s Daily informó que las ovejas estaban sanas y que la causa del extraño comportamiento sigue siendo un misterio.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China’s Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People’s Daily, China (@PDChina) November 16, 2022