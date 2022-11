Guardias de seguridad amenazan a un reportero que cubre el Mundial con romperle su cámara en Catar

Un reportero del canal danés TV 2 fue interrumpido por tres sujetos, que se identificaron como personal de seguridad, mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo desde Doha, que es una de las sedes que albergarán los partidos del Mundial de Catar 2022.

De acuerdo con la cadena, los hechos ocurrieron este martes, cuando los hombres exigieron a su corresponsal, Rasmus Tantholdt, y a su camarógrafo, Anders Bach, que detuvieran la filmación, alegando que no contaban con el permiso para hacerlo.

«Han invitado a todo el mundo aquí. ¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público», explicó Tantholdt a los guardias cataríes que intentaban detener la grabación. El periodista trató de mostrar su acreditación de prensa, pero su esfuerzo resultó en vano, ya que uno de los individuos amenazó con romperle la cámara si no acataban las órdenes. «Puedes romper la cámara. ¿Quieres romperla? Adelante. Nos estás amenazando al romper la cámara», precisó.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022