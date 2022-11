Explican el «gran misterio» de las ovejas que se mueven en círculos en China

Un científico británico ha ofrecido una explicación para un extraño fenómeno registrado en una granja en el norte de China, donde cientos de ovejas fueron vistas caminando en círculos sin cesar durante al menos 12 días. Las imágenes de este «gran misterio», como calificó el inusual comportamiento de los animales People’s Daily, fueron compartidas por el medio la semana pasada y muy pronto se hicieron virales.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China’s Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People’s Daily, China (@PDChina) November 16, 2022