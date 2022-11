VIDEO: Más de 20 personas asaltan un supermercado Walmart en EE.UU.

Más de 20 personas entraron la noche del domingo a un supermercado Walmart de la ciudad de Memphis, en Tennessee (EE.UU.), a través de una ventana para robar productos.

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en el que decenas de personas encapuchadas ingresan corriendo al establecimiento y luego salen con los brazos cargados de artículos electrónicos, incluidos parlantes, televisores, baterías de autos, aspiradoras, entre otros.

Police in Memphis, Tennessee are searching for 22 suspects who shoplifted $7,000 worth of merchandise from a Walmart, including car radio speakers and a flat-screen television. pic.twitter.com/UFeYeXGHhU

— 48 Hours (@48hours) November 23, 2022