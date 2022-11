El volcán activo más grande del mundo entra en erupción (VIDEOS)

El Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, situado en el estado estadounidense de Hawái, ha entrado en erupción por primera vez en casi 40 años. Las autoridades han puesto la zona en alerta, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

JUST IN: Jareb Ombao took this video at a gas station in Kona. Says it appears there’s “lava coming down Mauna Loa”. He’s urging everyone to be on the alert. @USGSVolcanoes @HawaiiNewsNow pic.twitter.com/qd9AMyeuJU

Según la entidad, la erupción comenzó alrededor de las once y media de la noche, hora local, de este domingo en la caldera Moku‘āweoweo, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. El comunicado señala que si la erupción se mantiene dentro de la caldera la lava se confinará dentro de las paredes de la misma.

«En este momento, los flujos de lava se encuentran dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de las laderas. Los vientos pueden transportar gas volcánico y posiblemente cenizas finas, así como también ‘cabellos de Pele’ [filamentos de vidrio basáltico]», se lee en la notificación de la entidad.

Mauna Loa which is considered the biggest volcano in the world has just erupted last night on the big island of hawaii. This is a view I got of the glow this morning! Some scary times ! Much love fam! Every one stay blessed 🤙🏾 pic.twitter.com/nAGAY3nC0m

