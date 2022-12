Pelosi desea a los estadounidenses "Feliz 'Shwanza'"

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, fue blanco de una ola de burlas en la Red después de que erróneamente deseara a los estadounidenses «Feliz Shwanza» en lugar de Kwanzaa, fiesta afroamericana que se celebra entre el 26 de diciembre y el 1 de enero.

Sin embargo, la palabra utilizada por la congresista es similar —excepto por la última letra— a un término de la jerga alemana para referirse al pene.

«Quiero desearles a todos un feliz, saludable y seguro Año Nuevo. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz ‘Shwanza’, feliz Janucá. Sea lo que sea que celebren, cuídense», expresó la política en su intento por saludar a todos quienes celebran festividades en esta época del año.

Pelosi concluded her final speech as Speaker of the House by inventing a new holiday, «Happy Shwanza». In honor of Happy Shwanza, I just pledged a 40 oz of urine… #pelosi #MAGA #fjb #liberaltears #shwanza #happyshwanza #festivus pic.twitter.com/LU943uVmvU

— gregg prescott (@prescott_gregg) December 23, 2022