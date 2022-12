La perrita que inspiró memes y la criptomoneda dogecóin tiene leucemia

Kabosu, la perra de raza shiba inu que inspiró el icónico meme Doge y la posterior criptomoneda dogecóin, tiene leucemia y una enfermedad hepática. Así lo reveló su dueña, Atsuko Sato, quien en 2010 publicó la imagen de su mascota en su blog personal, sin sospechar remotamente la trascendencia que acabaría alcanzando.

GET WELL SOON, DOGE 🙏🏻

WATCH: Kabosu, the Shiba Ina dog that inspired the internet meme Doge, has been diagnosed with acute cholangiohepatitis and chronic lymphoma leukemia, its owner announces on Instagram.

🎥: kabosumama / Instagram pic.twitter.com/7zSnKrzMM2

