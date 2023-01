Descubren en Ecuador una nueva especie de rana y la nombran en honor al autor de ‘El Señor de los Anillos’

Investigadores de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador (Inabio) y la Universidad Complutense de Madrid descubrieron una nueva especie de rana de torrente que fue bautizada en honor al reconocido escritor J. R. R. Tolkien.

Un único ejemplar conocido de ‘Hyloscirtus tolkieni’ fue hallado durante una expedición, entre febrero y marzo de 2020, en un área de bosque de montaña del parque nacional Río Negro-Sopladora, en la vertiente sur de la cordillera de los Andes, en el suroriente de Ecuador, detalla el estudio, publicado el 19 de enero en la revista científica ZooKeys.

«Durante semanas estuvimos explorando diferentes áreas del parque nacional Río Negro-Sopladora, caminando desde pastizales de páramo a 3.100 metros de elevación hasta bosques a 1.000 metros. Encontramos un solo individuo de esta nueva especie de rana, la cual nos pareció impresionante por su coloración y gran tamaño», comentó para la web de Inabio Juan Carlos Sánchez Nivicela, coautor del estudio.

