Shakira se convierte en la artista latina más escuchada en Spotify

La cantante colombiana Shakira sigue batiendo récords en el mundo de la música, después del estreno de su más reciente éxito ‘Bzrp Music Sessions #53’ junto con el productor argentino Bizarrap, al convertirse en la artista latina más escuchada en Spotify, con unos 68,8 millones de oyentes mensuales.

De esta manera Shakira ha desbancado al puertorriqueño Bad Bunny, quien ya ocupa el segundo lugar en la lista con 68 millones de oyentes.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023