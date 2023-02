VIDEOS: Un meteorito sobrevuela la ciudad siberiana de Krasnoyarsk y se estrella en las afueras

Residentes de la ciudad rusa de Kranosyarsk descubrieron por medio de las redes sociales que un meteorito sobrevoló la ciudad y se estrelló en las afueras. El momento fue captado por varias cámaras de vigilancia.

The celestial body was caught on CCTV cameras. The bright fireball lit up the sky over the capital of the region, it was also noticed in Divnogorsk. pic.twitter.com/sKizwloBfb

La bola luminosa pasó sobre la ciudad siberiana, aproximadamente, a las 20:00 (hora local) del martes 31 de enero.

El vuelo del cuerpo celeste fue visible desde diferentes puntos de la ciudad, pero hasta el momento no se ha establecido el lugar exacto en el que cayó.

⚡️Residents of #Krasnoyarsk and region filmed how, presumably, a #meteor burned out in the sky

☄️Some have reported a sound like thunder. The object was caught on surveillance cameras, registrars, someone even managed to shoot a video on the phone#Part3

#Russia pic.twitter.com/YWcQGOL7vf

