Elon Musk revela una imagen de cómo será la megafábrica de Tesla en México

El empresario Elon Musk dio a conocer una imagen de cómo será la megafábrica que instalará Tesla en México, durante el evento Investor Day 2023 celebrado el miércoles en Texas (EE.UU.).

«Probablemente el anuncio más significativo del día es que estamos emocionados de anunciar que vamos a construir una megafábrica en México», declaró Musk.

Anteriormente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que tras conversar con el director de la compañía, han acordado establecer una planta en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, al noreste del país.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ

— Tesla (@Tesla) March 2, 2023