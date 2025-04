Trump comparte las campañas del Gobierno mexicano contra el consumo del fentanilo

En febrero, el presidente estadounidense halagó a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, por su iniciativa ‘Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata’.

El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió este domingo una campaña del Gobierno de México contra el fentanilo como parte de las acciones de su Administración para combatir el consumo de este opioide sintético, que ya ha causado la muerte de por lo menos 100.000 personas en EE.UU. entre 2022 y 2023.

El inquilino de la Casa Blanca compartió en su red social Truth Social dos videos de 30 segundos de duración con subtítulos en inglés producidos por las autoridades mexicanas como parte de la campaña preventiva ‘Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata’, lanzado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

#Internacional El presidente de #EstadosUnidos, Donald Trump (@POTUS) compartió en su perfil de Truth Social dos spots de la campaña “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata” del Gobierno de México (@GobiernoMX), traducidos al inglés, para informar y prevenir a jóvenes sobre… pic.twitter.com/xHu5EP6cCl — SPR Informa (@SPRInforma) April 6, 2025

Halagos de Trump a la campaña mexicana

La mencionada campaña fue presentada por la mandataria mexicana el pasado 7 de enero con el objetivo de evitar que el consumo de esta sustancia se incremente en la nación latinoamericana, como ocurre en EE.UU. o Canadá.

“El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en algunas ciudades de EE.UU., en algunas ciudades de Canadá, principalmente. No queremos que llegue a nuestro país y por eso empezamos con esta campaña”, afirmó Sheinbaum en aquel momento.

Un mes después de lanzada la iniciativa, Trump anunció que invertirá 100 millones de dólares en una campaña de prevención similar. “Nunca aprendo nada de nadie, porque lo sé todo, pero hablé con esta mujer y tan pronto habló sobre su campaña, dije: ‘¡Exactamente, qué buena idea! […] Ella realmente me dio algo”, dijo.