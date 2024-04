Trump “no le daría ni 10 centavos” a México para el tema migratorio

El exmandatario comentó la propuesta presentada por el presidente mexicano a su homólogo de EE.UU., que incluía la aprobación de 20.000 millones de dólares anuales

Durante una entrevista con el presentador Brian Kilmeade de Fox News, el expresidente de EE.UU. y actual aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó que él no daría “ni 10 centavos” al plan propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para aminorar la inmigración hacia territorio estadounidense.

En febrero pasado, el Gobierno mexicano le presentó al presidente estadounidense, Joe Biden, un decálogo de propuestas para resolver de manera conjunta uno de los principales temas de la relación bilateral. Entre las demandas, México solicitó a Washington 20.000 millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe. Asimismo, exigió el cese de las sanciones de EE.UU. a Venezuela y Cuba.

“Nunca me dirían eso”

Kilmeade le preguntó a Trump si estaba bien que el presidente mexicano dicte la política estadounidense. A lo que Trump respondió: “Bueno, dijo mucho más que eso. Dijo que quiere 10.000 millones de dólares básicamente solo para hablar […] y no, eso no sucedería conmigo, con el muro”. “Es muy simple [esto ocurre] por falta de respeto al presidente. Nunca me dirían eso”, agregó. “No les daría ni 10 centavos”, recalcó.