13,7 millones de ecuatorianos salen a votar centrados en temas como la seguridad, la energía y la justicia social

Unos 13,7 millones de ecuatorianos están habilitados para votar el domingo en las elecciones presidenciales del país que definirá quién lidera en los próximos 4 años. También se elegirán 151 representantes a la Asamblea Nacional y cinco parlamentarios.

Quito — Los ecuatorianos votan este domingo para elegir al presidente que regirá los destinos del país hasta el 2029 entre 16 candidatos, incluyendo el actual mandatario Daniel Noboa, quien busca la reelección para consolidar su plan de gobierno basado en la seguridad y la energía.

Mítines, caravanas e incluso cierres simbólicos, transmitidos en redes sociales, dominaron los últimos días de la campaña electoral en Ecuador. Dos encuestas se inclinan a una victoria en primera vuelta para Noboa, de 37 años, criado en Guayaquil y heredero de la gran fortuna empresarial de su padre, que incluye participaciones en plantaciones de banano, embalajes y transporte marítimo.

Esta previsto que unos 13,7 millones de ecuatorianos habilitados para votar lleguen a los centros de votaciones a partir de las 07:00 de la mañana y el cierre de las urnas está previsto para las 5:00 de la tarde, hora local. El voto en Ecuador es obligatorio. No presentarse implica el pago de una multa equivalente al 10 % de un salario básico unificado.

“Recuperen su capacidad de soñar, recuperen la esperanza que el Ecuador necesita y sellemos y consolidemos este triunfo”, dijo Noboa, de tendencia de centroderecha, quien asegura que su gobierno ha aumentado la capacidad de generación de energía y ha reiniciado las obras en una represa hidroeléctrica estancada por años.

Sus oponentes sostienen que no ha hecho lo suficiente para reducir la violencia, y sus 15 oponentes en la carrera a la presidencia lo describen como ineficaz, argumentando que no ha podido resolver el tema de la inseguridad.

Noboa, que asumió la presidencia 15 meses atrás, además encara las consecuencias de un altercado público con la vicepresidenta Verónica Abad, a quien el Ministerio de Trabajo suspendió de su cargo. Abad asegura que la medida viola la Constitución ecuatoriana.

Para ganar la primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50 por ciento de los votos, o el 40 por ciento de los votos con un margen de 10 puntos sobre su rival más próximo.

Varias encuestas muestran que es probable una segunda vuelta entre Noboa y la abogada de izquierda Luisa González, de 47 años, que de ganar las elecciones sería la primera presidenta de Ecuador.

“Queremos paz, pero no puede haber paz sin justicia. No puede haber paz sin medicinas en los hospitales, no puede haber paz sin becas, sin presupuesto para la educación y la salud”, expresó la candidata.

A finales de enero, González dijo que “el país no está para improvisar” y que “se requiere conocimiento, equipo y experiencia”, méritos que atribuyó a ella misma y a la llamada Revolución Ciudadana.

González cuenta con el apoyo de los seguidores políticos de su mentor, el expresidente Rafael Correa, quien ocupó el cargo de 2007 a 2017.

Además de Noboa y González, otros 14 candidatos se disputan la presidencia.

“Nos ha causado profundo dolor e indignación el trato que están recibiendo nuestros migrantes”, dijo a sus seguidores el candidato presidencial Leonidas Iza.

Andrea González, otra candidata a la presidencia cuya propuesta presidencial apuesta a “Un Ecuador sostenible”. Sus propuestas apuntan hacia el control nacional de calidad de agua, aire y suelo, así como la lucha contra el crimen organizado, la minería ilegal y el tráfico de aletas, especies y madera.

Clima de tensión

Los ecuatorianos eligen, además del presidente y vicepresidente, a cinco parlamentarios andinos y 151 asambleístas.

En medio de un clima de tensión extrema, la Policía Nacional destinó 288 de sus miembros para otorgar seguridad a los binomios durante la campaña.

“Con la Dirección de Protección a Personas Importantes, se ha dado un contingente policial para todos los candidatos presidenciables (presidenciales) darles un soporte, tanto de seguridad, como medios logísticos”, djo el teniente coronel Diego Quiroga, del departamento de Operaciones Policiales Preventivas.