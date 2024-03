2.000 terremotos en un día registrados en este lugar podrían estar desgarrando el fondo del océano

El aumento de la actividad sísmica en el sitio Endeavour de la cresta Juan de Fuca, situada a 240 kilómetros de la costa de la isla de Vancouver (Canadá), podría ser evidencia de “una ruptura magmática inminente” en las profundidades del océano, lo que puede dar lugar a una nueva capa oceánica, informó la organización Ocean Networks Canada (ONC).

De acuerdo con ella, el pasado 6 de marzo se detectaron alrededor de 200 pequeños terremotos por hora en aguas profundas del sitio de Endeavour, conocido por albergar una serie de respiraderos hidrotermales. Los movimientos sísmicos fueron captados por los sensores que integran el observatorio del fondo marino conocido como NEPTUNE.

“Está aproximadamente 10 veces más activo de lo normal”, aseguró el científico Jesse Hutchinson, quien recalcó que en un solo día se registraron casi 2.000 terremotos. Estos, explicó, variaron entre una magnitud negativa y 4,1, lo que significa que quienes se encontraban cerca del sitio pudieron sentirlos.

