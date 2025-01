Avioneta envuelta en llamas se despista y cae al mar en Brasil (VIDEO)

Una avioneta privada se incendió y terminó en el mar tras salirse de la pista durante el aterrizaje en el aeropuerto de Ubatuba, en el estado brasileño de Sao Paulo. El piloto murió y otras cinco personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro, informaron las autoridades locales.

Una cámara de seguridad capturó el instante en que la aeronave Cessna 525 CJ1 sale de la pista a gran velocidad envuelta en una bola de fuego, cruza una avenida transitada y termina explotando en el paseo marítimo de la playa Cruceiro, en donde había varios peatones.

Los sobrevivientes, una familia de dos adultos y dos niños, fueron llevados a un hospital tras ser rescatados de los escombros de la avioneta. Además, una transeúnte se torció el pie y también necesitó tratamiento médico.

This is the moment one of the children was rescued alive after a plane crashed on Ubatuba beach in São Paulo, Brazil today…. pic.twitter.com/NtQiYYF2IW

— Alertas Climáticos 🌊🚨 (@alertasdoclima) January 9, 2025