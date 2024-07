¿Cómo funciona CrowdStrike, la empresa detrás del apagón informático mundial?

La empresa, con sede en Austin (Texas), utiliza una plataforma llamada Falcon, que está diseñada para detener las brechas mediante un conjunto unificado de tecnologías en la nube, las cuales previenen todo tipo de ataques, incluidos los programas malignos.

Esta herramienta ofrece una “solución potente” que unifica el antivirus de nueva generación, la detección y respuesta a las amenazas de los ‘endpoints’, la inteligencia sobre ciberamenazas, las capacidades de caza de amenazas gestionadas y la higiene de la seguridad, todo ello contenido en un pequeño sensor único y ligero que se gestiona y suministra en la nube.

De acuerdo con su página web, se trata de la plataforma de ciberseguridad con inteligencia artificial nativa líder en el mundo, y en la actualidad cuenta con unos 29.000 clientes, incluida la multinacional tecnológica Microsoft.

Su ‘software’, que detecta y bloquea los peligros de la piratería, requiere un acceso de nivel profundo al sistema operativo de una computadora para analizar esas amenazas.

