EE.UU. devuelve a Japón objetos históricos robados en la batalla de Okinawa (FOTOS)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. recuperó y devolvió este viernes a Japón 22 objetos históricos robados en el transcurso de la batalla de Okinawa, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, según un comunicado publicado en su página web.

#FBI Boston has recovered 22 artifacts that were looted following the Battle of Okinawa and had been missing for almost 80 years. We thank @Okinawa_Pref, @MOFAJapan_en, @NatAsianArt, @RealNCIS, & the U.S. military for assisting us in returning them. https://t.co/ORlrpntqx5 pic.twitter.com/iJTDxK9Tsm

— FBI Boston (@FBIBoston) March 15, 2024