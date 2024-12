EE.UU. realiza un bombardeo masivo contra la capital de Yemen (VIDEOS)

En diversas partes de la capital de Yemen, Saná, se escucharon este sábado por la noche varias explosiones, reportaron medios regionales.

Poco después del lanzamiento de la ofensiva, el Comando Central del Ejército de EE.UU. (CENTCOM, por sus siglas en inglés) comunicó que había llevado a cabo ataques aéreos contra instalaciones de almacenamiento de misiles y de mando y control de los hutíes.

“Las fuerzas del CENTCOM realizaron los ataques deliberados para interrumpir y degradar las operaciones de los hutíes, como los ataques contra buques de guerra y barcos mercantes de la Armada estadounidense en el sur del mar Rojo, [el estrecho de] Bab el Mandeb y el golfo de Adén”, detallaron desde el organismo, añadiendo que en la operación participaron medios de la Fuerza Aérea y la Armada del país norteamericano.

“El ataque refleja el compromiso permanente del CENTCOM con la protección del personal estadounidense y de la coalición, de los socios regionales y del transporte marítimo internacional”, concluyeron.

La agencia yemení Saba informó que la capital del país había sido blanco de “una agresión estadounidense-británica” cuyo objetivo era la zona capitalina de Attan.

Desde Al Mayadeen precisaron que dos ataques fueron lanzados también contra la base de misiles Jabal Attan, al sur de la capital. Asimismo, Al Hadath transmitió que los ataques aéreos fueron lanzados no solamente contra bases militares, sino también contra cuarteles de los hutíes en Saná.

Medios israelíes informaron que el país hebreo no está detrás de la ofensiva.

En total, se reportaron tres ataques aéreos contra bases militares del grupo en las zonas de Attan y Nuqum de Saná.

Por su parte, el ministro de Información del Gobierno de Cambio y Construcción en Saná, Hashim Sharafuddin, reaccionó a la ofensiva de EE.UU., diciendo que “está claro que los estadounidenses no han aprendido de sus errores y seguirán cosechando humillaciones a manos de nosotros, los yemeníes”.

Sana’a in Yemen is being lit up right now pic.twitter.com/0mHQYsDpm6

— Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) December 21, 2024