El conmovedor rescate de una yegua tras días varada en un tejado en Brasil

Casi 24 horas después de que la imagen de una yegua varada en el techo de una casa de la localidad de Canoas, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, se viralizase en las redes sociales, este jueves miembros del Cuerpo de Bomberos y del Ejército consiguieron rescatar al exhausto animal.

La operación fue trasmitida en vivo por GloboNews y para poder realizarla un equipo de veterinarios sedó a la yegua y con máximo cuidado la tumbaron para colocarla en una embarcación.

— Erika Kokay (@erikakokay) May 9, 2024

Toda vida importa! O cavalo Caramelo está salvo. O Corpo de Bombeiros acabou de realizar o resgate do cavalo que estava ilhado no telhado de uma casa na enchente que afetou a cidade de Canoas/RS. ♥️ pic.twitter.com/azMcF1W2IO

El equipo de socorro comunicó que ‘Caramelo’, como ha sido bautizada, pesa aproximadamente 350 kilos y llevaba varada entre cinco o seis días. Sin poder beber, ni comer, la yegua estuvo todo ese tiempo manteniendo el equilibrio sobre el tejado.

Según GloboNews, una vez rescatada, hubo que recorrer 2,5 kilómetros para llegar a tierra firme. La embarcación navegó a menor velocidad a causa del peso del animal.

Após ficar ilhado, cavalo resgatado em Canoas (RS) chega à terra firme no início da tarde desta quinta-feira (9). Animal é carregado dentro de bote do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Confira as imagens.

➡ Assista ao #ConexãoGloboNews, com sinal aberto no @globoplay:… pic.twitter.com/fY0YiumJHe

— GloboNews (@GloboNews) May 9, 2024