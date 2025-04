El exjugador Dani Alves fue absuelto por el delito de agresión sexual y revelan cifra de compensación a recibir

Fue desvelado cuánto dinero le corresponde a Dani Alves como compensación por los 14 meses que pasa en la cárcel

Dani Alves permaneció acusado de una agresión sexual en los baños de una discoteca de Barcelona y este ha sido condenado a prisión, pero en la actualidad se encontraba en libertad provisional después de que su abogada hiciera el depósito de la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona.

El pasado 28 de marzo, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había estimado por unanimidad el recurso del brasileño quien fue absuelto por el delito de agresión sexual.

El brasileño pasa en prisión provisional 14 meses, y se le pedía una condena de cuatro años y medio. Sin embargo, esta situación es totalmente distinta, y ya se habla de cuánto será la indemnización que tendrá que recibir el exjugador tras permanecer en prisión.

En el programa de ‘Vamos a ver’ de Telecinco, el presentador Joaquín Prat ha develado que la cuantía que le deberían es de aproximadamente 11.000 euros.

El juez José Antonio Vázquez Taín afirmó en el programa que “él puede reclamar más, otra cosa es que esa reclamación se pueda estimar”. La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, explicó a los micrófonos de RAC1 que “de momento, no podemos decir nada. Sabemos que la sentencia no es firme. Tengo que leer la sentencia, pero estamos muy felices y yo confiaba en el tribunal. No puedo hablar más”.

Por otro lado, de acuerdo a lo que se explica en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos…”.

El brasileño estará recibiendo además una cantidad que se estima “en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”. Se calcula que de los 405 días que estuvo en prisión recibirá unos 30 euros por día aproximadamente.

Además, Alves recibirá el millón de euros que depositó como fianza para poder salir de prisión en marzo de 2024. Por ahora, no se conoce de dónde sacó el dinero, aunque podría haber sido el padre de Neymar.