El huracán Milton ha tocado tierra en Florida y causa estragos (VIDEOS)

Milton ha tocado tierra como huracán de categoría 3 cerca de la isla de Cayo Siesta, en el condado de Sarasota, en la costa oeste de Florida (EE.UU.), según un comunicado publicado la tarde de este miércoles por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que cita datos del radar Doppler.

El texto indica que se han registrado vientos sostenidos de 126 km/h y una ráfaga de 156 km/h en una estación de la Red Automatizada Costero-Marina, perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, situada en la ciudad de Venice.

830pm EDT Oct 9th: Doppler radar data indicates that the eye of #Hurricane #Milton has made landfall near Siesta Key in Sarasota County on the west coast of Florida.

Max sustained winds at landfall are estimated at 120 mph.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024