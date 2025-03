Filtran llamada entre P.Diddy, que sigue en prisión, y Kanye West, ¿de qué hablaron?

Una fuente cercana al asunto afirmó que el rapero encarcelado Sean Combs no sabía que su conversación estaba siendo grabada. “La llamada fue real y no es inteligencia artificial”, añadió.

El medio estadounidense de entretenimiento The Shade Room obtuvo en exclusiva la grabación de una conversación telefónica filtrada entre el rapero Sean Combs, actualmente en prisión, y su colega Kanye West, en la que intercambian elogios y palabras de ánimo.

Al principio del diálogo, Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, le recuerda a West su talento y lo anima a “ponerse detrás del micrófono” y enfocarse de nuevo en la música. “Diviértete, vuelve a sonreír […]. Cuando salga, quiero verte destrozar los estadios. Necesito verte de vuelta en el escenario, rapeando de verdad y actuando”, dijo.

“Sí, es hora de que tome el micrófono y vuelva a la carga. Me encanta, me encanta la música otra vez”, respondió West, ahora conocido como Ye.

Diddy también le expresó a Kanye su cariño y aprecio, y le agradeció por cuidar de sus hijos luego de su arresto en septiembre pasado. Afirmó que estar tras las rejas era “una mierda jodidamente triste” y que “el diablo es un mentiroso”. Añadió que está seguro de que va a “superar” sus problemas judiciales y que estará con él muy pronto.

Una fuente cercana al asunto dijo en exclusiva para el diario New York Post que Combs, a la espera de su juicio por cargos federales de delitos sexuales, no sabía que su llamada estaba siendo grabada. Si bien parece que Ye grabó en video la conversación, se desconoce quién filtró el material. La fuente señaló además que, al contrario de lo que se especula en redes sociales, “la llamada fue real y no es inteligencia artificial”.